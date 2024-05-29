Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi ev sahipliğinde muhtarlara ücretsiz bilgisayar kursu verdi. 33 muhtarın katıldığı ve Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli tarafından verilen kurslar iki gün sürdü. Muhtarlar kurs kapsamında temel bilgisayar kullanım becerileri ve sosyal medya alanında eğitimler aldı. Kurs sonunda Üniversitenin Vehbi Koç Eğitim Fakültesi Bilgisayar Salonunda gerçekleştirilen sertifika törenine Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş ve mahalle muhtarları katıldı.Törende konuşan Başkan Tutdere, muhtarların bilişim altyapısını kullanarak Belediye ile entegre biçimde halkın sorunlarına daha hızlı çözüm bulmalarını sağlamak için böyle bir kurs düzenlediklerini dile getirdi. Başkan Tutdere, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mahallerimizin sorunlarının hızlı çözümü ve Belediyemizle entegrasyonu sağlamak adına bilişim altyapısına ihtiyaç vardı. Biz de gelir gelmez bu altyapıyı hazırladık, bilgisayarları temin ettik ve muhtarlarımız için kurslarımızı başlattık. Bundan sonra mahallenin sorunları belediyemize sistem üzerinden anında düşecek ve biz de o sorunları anında takip etme şansı bulacağız. Artık muhtarıyla, belediyesiyle, üniversitesiyle, çağa ayak uyduran, halkına hizmet etmek için bütün teknolojik imkanları kullanan bir şehir olacağız. Birlik ve dayanışma için de şehrimizin sorunlarını el birliğiyle, en kısada sürede çözmeye çalışacağız.”

“Muhtarlarımız her zaman bizim için kıymetlidir, demokrasinin temel taşıdır. Hizmetin ilk adımı muhtarlardan başlıyor. Dolayısıyla muhtarları desteklemeye muhtarlarımızla birlikte halkımızı desteklemeye devam edeceğiz. Sizler muhtarlarımız, biz Belediye olarak, üniversitemizle birlikte şehrimizin yükünü kaldıracağız.”

Kaynak : PHA