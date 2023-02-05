4-5 Şubat tarihlerinde 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları Yıldızlar Judo Grup Müsabakalarına Diyarbakır’da gerçekleşti. Müsabakaya katılan Adıyamanlı Judoculardan 48 kg da Gülbeniz İzci 1, 50 kg da Arda Eren 2, 46 kg da Ferhat Sezerka 3 ve 44 kg da Beyza Eren 5.lik dereceleri elde etti.

Adıyaman’ın gururu olan Judocularla ilgili konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Judo Sporcularımız Türkiye finallerinde Adıyaman’ı temsil ederek Şampiyonluk için mücadele edecek.4-5 Mart tarihleri arasında Nevşehir'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik eder ve başarılar dilerim” şeklinde konuştu.