Yönetmenliğini ve senaristliğini Yunus Elçi’nin üstlendiği, yapımcılığını ise Mehmet Elçi’nin yaptığı “72. (Yetmişikinci)” adlı film, Elçioğulları Film imzasıyla 14 Kasım’da tüm Türkiye’de sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

Tamamı Karadeniz’in büyüleyici doğasında çekilen film, güçlü hikâyesi, çarpıcı karakterleri ve sinematografik kalitesiyle dikkat çekiyor. “72.”, yalnızca bir film değil, aynı zamanda Adıyaman’dan Türkiye sinema sahnesine uzanan bir umut yolculuğu…

Yıllarını sinemaya adayan iki kardeş, kendi memleketlerinden aldıkları ilhamla büyük bir işe imza attı. Adıyaman’ın çalışkan, üretken, azimli gençliğini temsil eden Yunus ve Mehmet Elçi, sinema dünyasına yepyeni bir soluk getiriyor.