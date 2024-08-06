Ordu’da 24-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen U-11 / U-13 Türkiye Güreş Şampiyonası'na katılan Adıyamanlı güreşçilerimiz, büyük başarı elde etti.

30 kg kategorisinde Mehmet İdacı ve 88 kg kategorisinde Ali Tekin Türkiye üçüncüsü oldu. Derece elde eden sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Sporcularımızın göstermiş olduğu üstün performans bizleri gururlandırdı. Bu başarı, ilimizde spora verilen önemin ve sporcularımıza sağlanan desteklerin bir göstergesidir. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Adıyaman, sporun her branşında başarılarını sürdürecektir," ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA