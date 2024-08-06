Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde Adıyaman Valiliğinin yürütücüsü olduğu ve AB-IPA kapsamında finanse edilen “Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi” ile kentin turizm sektörünün rekabet gücünü artırmak amacıyla özel olarak tasarlanan 8 adet elektrikli minibüs Ankara’da düzenlenen törenle Adıyaman Valiliğine teslim edildi.

Ankara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bahçesinde düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Ford Otosan Genel Müdür Vekili Josephine Payne, AB Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Bölüm Başkanı Birinci Müsteşar Odoardo Como ile proje paydaşları katıldı.

Adıyaman’a teslim edilen ve “Kommagene Ring” adı verilen 8 adet elektrikli yolcu minibüsü ile kent merkezinden hareket edilerek UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Tümülüsü başta olmak üzere, ilimizdeki ören yerlerini birbirine bağlayacak şekilde turlar düzenlenecek. Gün doğumu ve gün batımı olmak üzere düzenlenecek turlar Kahta merkez, Karakuş Tümülüsü, Cendere Köprüsü, Eski Kahta Kalesi, Arsemia’da başlayıp Nemrut Dağı zirvesinde sona erecektir.

Elektrikli araçların teslim töreninde konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, “Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaparak bu uygarlıkların kalıntılarını taşıyan, zengin tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile tarih sahnesindeki yerini alan Adıyaman’ın Turizm Sektörünü Canlandırma Projesi, Adıyaman’ın uzun zamandır peşinden koşarak takip ettiği ve sonunda da eriştiği bir projedir. Bu proje kadim şehrimiz için çok büyük anlam ifade etmektedir. 7. 76 Milyon Euro’luk bütçesi ile proje kapsamında ilimizin sahip olduğu 9 adet tarihi ören yerinde karşılama merkezleri, il merkezinde ise turizm odak noktası ve kütüphane binası yapılmıştır. Bir diğer bileşeni ise Adıyaman’ın sahip olduğu turistik değerlerin kapsamlı ve profesyonel anlamda tanıtılmasıdır. Bugün ilimize tahsis edilen 8 adet elektrikli yolcu minibüsü de bu projenin bir neticesidir. “Kommagene Ring” adı verilen bu araçlar, kent merkezinden hareket ederek UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağında gün batımı ve gün doğumunu görecek şekilde Ring seferler düzenleyecektir. Bu seferlerde aynı zamanda diğer ören yerleri de ziyaret edilecektir ”dedi.

Adıyaman Tanıtım Vakfı tarafından işletilecek olan ekonomik, modern ve güvenli “Kommagene Ring” araçları ile Adıyaman turizminin daha erişilebilir ve daha rekabetçi olmasının hedeflendiğini belirten Vali Osman Varol, “Bu Proje ile Adıyaman’da turist sayısının artırılarak, geceleme süresinin uzatılması ve turizmden elde edilen katma değerin artırılması amaçlanmaktadır. Adıyaman'da turizm alanında önemli değişim ve gelişmelerin yaşanarak turizmden elde edilen katma değerin artırılması amacıyla bu önemli projeye destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a ve bu projeye katkı ve destek sunan tüm bileşenlere çok teşekkür ediyor teslimatı yapılacak araçların ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum ”dedi.

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Vali Osman Varol’a elektrikli minibüslerin anahtarını teslim etti.

Kaynak : PHA