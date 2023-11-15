Tahmini Okuma Süresi: dakika

"Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan 15-29 Yaş Aralığındaki Gençler" (NEET) projesi kapsamında 200 genç kadının faydalanacağı eğitimler hakkında Adıyaman Belediyesi tarafından hazırlanan sunuma, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Hacı Dikmen, Adıyaman AK Parti Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Esnaf Odaları Başkanı, Tekstil Sektör Yöneticileri, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleri katıldı.

Yapılan sunumda aktarılan bilgiler kapsamında Adıyaman Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında yayınladığı ilanlarla seçilen ve şartları arasında 15-29 yaş aralığında olan, eğitim hayatını tamamlamış ya da yarıda bırakmış ve hiçbir işte çalışmıyor olan kadınların başvurabildiği NEET projesi, 20 Kasım’da Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ASGEM’de Halk Eğitim Müdürlüğü’nün görevlendirdiği usta öğreticiler ile eğitimlerine başlıyor.

Kadınların iş gücü piyasasına kazandırılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen proje kapsamında 15-29 yaş aralığındaki kadınlara konfeksiyon eğitimi, girişimcilik eğitimi, kariyer eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilecek. Adıyaman Belediyesi’nin desteğiyle toplam 302 bin avro hibe ile yürütülen projede eğitim süresi 44 gün sürecek ve genç kadınlara eğitim süresi boyunca günlük 10 avro ücret ödenecek. 44 günlük eğitimin tamamlanmasının ardından kursiyerlere iş bulana kadar 4 ay boyunca ayda 50 avro ücret desteği devam edecek.

Gerçekleştirilen sunum programında söz alan, kadın istihdamında Avrupa’nın çok daha gerisinde olunduğunu vurgulayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç yaptığı konuşmada, “Türkiye olarak kadın istihdamında Avrupa’nın çok gerisindeyiz ve bu kapsamda kadınlarımızı özellikle genç kadınlarımızı istihdam etmek zorundayız. Bu proje kapsamında özellikle 15-29 yaş arasındaki gençlerin istihdama kazandırılması noktasında paydaş olarak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Bu tür projelerden faydalanmamız lazım ve bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Kaynak : PHA