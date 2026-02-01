Adıyaman Belediyesi ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü iş birliğinde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklara moral vermek amacıyla anlamlı bir dayanışma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Adıyamanlı çocuklar, Beşiktaş-Konyaspor karşılaşması öncesinde futbolcularla birlikte sahaya çıktı.

Depremlerin yıl dönümüne günler kala düzenlenen organizasyona aileleriyle birlikte katılan çocuklar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş JK'nin ev sahipliğinde karşılaşmayı statta canlı izledi. Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcularla birlikte seremoniye çıkan çocuklar, İstiklâl Marşı'nı hep bir ağızdan söyledi.

Seremoninin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, etkinliğin taşıdığı anlamı şu sözlerle ifade etti:

'Adıyaman'ımızın evlatları, bu akşam oynanan Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesinde sahaya çıkarak yalnızca bir seremoniye değil, umuda ve dayanışmaya da imza attı.'

Başkan Tutdere, destek veren kurum ve isimlere teşekkür ederek, dayanışmaya ev sahipliği yapan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Serdal Adalı'ya, yönetim kurulu üyelerine, sahada çocuklarımızın elinden tutan her iki takımın futbolcularına ve teknik heyetlerine yürekten teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere mesajında ayrıca, 'Zor günleri sevgiyle, dayanışmayla ve sporun birleştirici gücüyle hep birlikte aşacağız. Yolunuz ve şansınız açık olsun çocuklar; siz her şeyin en güzeline layıksınız' dedi.

Çocuklar ve Ailelerden Teşekkür

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri de kendilerine moral olan bu anlamlı organizasyon için Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ve emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

