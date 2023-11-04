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Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak Adıyaman genelinde uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Güzlük Buğday, nohut ve mercimek Yetiştiriciliğini Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi ile Adıyaman çiftçisine 392 ton tohumluk dağıtıldı.

Adıyaman Tarım kredi kooperatifinde düzenlenen nohut, buğday ve mercimek tohumu dağıtım törenine Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas ve çiftçiler katıldı.

Projeden 760 çiftçi yararlanacağı bildirilirken, bir tarım şehri olan Adıyaman’da çeşitli nedenlerle kullanılmayan tarım arazilerinin ülke ekonomisine kazandırılması amacı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile birlikte bu alanların etkili ve doğru kullanılması için önemli çalışmalar yapılıyor.

2021 yılında hayata geçen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile kullanılmayan, boş, nadas alanlar öncelikli olmak üzere insan ve hayvan beslenmesi açısından önemli ve stratejik öneme sahip hububat, baklagil, yağlı tohumlu bitkilerde yıl boyu ürün arzında sorun yaşanmaması, bitkisel üretimin artırılması, tarımsal hasılayı artırmak suretiyle ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Tohumluk bedelinin yüzde 75’i bakanlıkça karşılanıyor

Bu kapsamda tohum, fide, fidan dağıtımı, meyve bahçesi tesisi, aşılamayla çeşit değiştirme, ürün işleme, kurutma ve depolama tesisi kurulması planlanamıyor. Ayrıca işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal hasılanın arttırılması projenin amaçları arasında yer alıyor. Bu amaç doğrultusunda bakanlıkça tohumluk bedelinin yüzde 75’i karşılanıyor.

"Üreticilere ve üretime yönelik bu projelere 2024 yılında da artarak devam edecektir"

Konuya ilişkin açıklama yapan Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kiyas,"Dağıtılacak 185 ton ekmeklik buğday, 127 ton nohut ve 80 ton kırmızı mercimek bu bereketli topraklarda üreticinin yüzünü güldürecek. Üreticilere ve üretime yönelik bu projelere 2024 yılında da artarak devam edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür eder üreticilerimize bol bereketli kazançlar dilerim." ifadelerini kullandı.

"Adıyaman'ımız özellikle tarımı çok kuvvetli olan bir şehrimiz"

Son olarak kürsüye çıkarak Adıyaman tarımının ve desteklemelerin önemine dikkat çekerek seslenen Adıyaman Valisi Osman Varol,"Tarım çok stratejik sektör. Öncelikle bunu en başta belirtmek istiyorum. Özellikle zaten artan önemi pandemi döneminde kendisini tamamen gösterdi. Dünyada nüfusun büyük çoğunluğu tarım üretiminden, gıda üretiminden uzaklaşmasıyla birlikte dünyanın genelinde bu anlamda farkındalık oluştu. Pandemi döneminde farkındalık zirveye çıktı. Bizler Anadolu insanı tarımsal üretimi, hayvancılığı çok iyi bilen insanlarız. Fakat son zamanlarda bizde de özellikle kırsal kesimdeki köylerimizdeki nüfusun azalması özellikle bu işle tarımla uğraşan gençlerimizin göç etmesi sonucu diğer sorunları üzerine bitip belirli bir oranda bizim yavaşlama veya düşme eğilimi ortaya çıktı. Bu ancak gerçekten bizim yaşayabileceğimiz çok büyük bir felaket olur. Özellikle belirtmek istiyorum. Tarımsal üretimi kesinlikle bırakmamamız, tarımsal üretim kesinlikle hızlı bir şekilde devam etmesi bir metre toprağımızın bile boş kalmaması gerekiyor. Dünyada bir çok şeyin telafisi var. Bir çok şeyi tersine çevirebiliriz. Ama ben hep şunu söylüyorum bir metrekare toprağı o yıl ekemediğimiz zaman ondan elde edeceğimiz gelirden mahrum kalıyoruz ve bunu tersine çevirmek mümkün değil. Adıyaman'ımız özellikle tarımı çok kuvvetli olan bir şehrimiz. Aslında Mevla'mız bize tarım için bir çok şeyi bahşetmiş bunları kamusal yatırımlarla özellikle sulama imkanlarını arttırarak bizler devlet olarak desteklediğimizde hem bölgemizi, hem ülkemizi bu alanda ciddi bir şekilde destekleyecek çok önemli bir potansiyele sahibiz. Özellikle son yıllarda bu anlamda yürütülen bu projelerle Adıyaman'da hem tarla tarımı hem bahçecilik birkaç branşta ciddi bir şekilde gelişme göstermiş bunda yapılan desteklerin muhakkak önemi var ama asıl önem siz üreticilerin yapılan bu desteklere sahip çıkmanız tarlanıza bahçenize sahip çıkmanız." Şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere buğday, nohut ve mercimek tohumu dağıtıldı.



Kaynak : PHA