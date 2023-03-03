Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden etkilenen Adıyaman'da 1994 yılında kurulan Mercan televizyonun bulunduğu bina hasar gördü. Hasar gören bina kullanılamaz hale gelince televizyon yayınlarına ara verildi. Televizyon yayını bugün kurulan çadırda yeniden başladı.

Depremin ardından çadır içerisinden yayın yapmaya başladıklarını ifade eden Mercan Tv Genel Yayın Yönetmeni Selahattin Aslan, "6 Şubat'ta meydana gelen depremde televizyonumuza cihazlarımız enkaz altında kaldı, bir kısmını ise kurtarmaya çalıştık. Binamız ikinci depremde büyük zarar gördü ve yayın yapamadık. Bu dönemde Mersin'deki şubemiz ve canlı yayın aracımızdaki cihazlarımızı çadır ve konteyner kurulum yaptı. Elimizde olan cihazlarla Adıyaman'ın sesini duyurma adına yayın hayatımıza tekrardan başladık. Bizler ise ilk günlerde yayın yapamayışımızın üzüntüsünü yaşıyoruz ama şu anda geçicide olsa çadır içerisinde yayın yapmaya ve haberlerimizi sunmaya çalışıyoruz" dedi.



Kaynak : PHA