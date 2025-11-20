Milletvekili Kurt, geçtiğimiz Cumartesi günü Adıyaman'da 350.000'inci afet konutunun kura çekimi ve anahtar tesliminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatarak, yeniden inşa sürecine katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

'Binlerce canımızı kaybettik'

Doç. Dr. Resul Kurt, Adıyaman'ın depremde en ağır kaybı yaşayan illerden biri olduğunu ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

8.566 vatandaş hayatını kaybetti.

17.499 kişi yaralı olarak enkazdan çıkarıldı.

Kurt, Adıyaman'da 6.193 enkaza, 4.052 arama kurtarma personeli, 284 araç ve 5 arama kurtarma köpeği ile müdahale edildiğini belirterek, hızlı koordinasyonun binlerce insanın yaşamının kurtarılmasında kritik rol oynadığını vurguladı.

'213 bin kişi çadırlarda, 125 bin kişi konteynerlerde barındırıldı'

Milletvekili Kurt, deprem sonrası Adıyaman'da yürütülen barınma çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi:

45.852 çadır kurularak 213.129 vatandaş barındırıldı.

MEB pansiyonları ve KYK yurtlarında 6.053 kişi misafir edildi.

59 konteyner kent kuruldu.

Kırsal alanlar dâhil 33.449 konteynerde 125.212 vatandaş yaşamını sürdürdü.

42 lokasyonda 820 konteyner iş yeri kuruldu; bireysel dağıtımlarla birlikte toplam 1.961 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi.

'11,1 milyar TL'lik dev destek'

Kurt, İçişleri Bakanlığının Adıyaman'a aktardığı finansal destekleri rakamlarla açıkladı:

3 milyar 104 milyon 333 bin TL nakdi yardım,

131.423 aileye 10.000 TL,

59.526 aileye 15.000 TL taşınma yardımı,

5 milyon 574 bin TL tahliye desteği,

Valiliklere: 3 milyar 833 milyon 592 bin 395 TL,

Belediyelere: 128 milyon 69 bin 588 TL,

Kaymakamlıklara: 453 milyon 49 bin 762 TL,

Yıkım/enkaz ödemeleri: 1 milyar 77 milyon 838 bin 515 TL,

Toplamda 11 milyar 149 milyon 92 bin 429 TL kaynak aktarıldı.

'Esen Kart desteğiyle mağduriyetler giderildi'

Kurt, depremzedelerin sosyal destek kapsamındaki haklarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

16.792 haneye aylık 75 milyon 564 bin TL,

2025 Nisan ayında 9.400 haneye 42 milyon 300 bin TL ödenek sağlandı.

Milletvekili Kurt, Esen Kart uygulamasının, depremzede ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir sosyal destek mekanizması olduğunu söyledi.

'Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkması için çalışıyoruz'

Doç. Dr. Resul Kurt, açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

'Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkması için her türlü kaynağı, desteği ve hizmeti hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, AFAD'a, Emniyetimize, Jandarmamıza ve tüm fedakâr çalışanlara teşekkür ediyorum.'

Kaynak : PERRE