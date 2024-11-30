Başkan Torunoğlu, açıklamasında şunları söyledi;

“Kadim şehrimiz Adıyaman'ımızın il oluşunun 70. yıldönümü; tarihimizin önemli bir dönüm noktasıdır. Bu gurur verici geçmişle birlikte, yakın zamanda yaşadığımız deprem felaketi de halen acı bir hatıra olarak yüreklerimizde yer alıyor. Ama düştüğümüz yerden kalkmasını da bileceğiz. 1 Aralık 1954 tarihinde il statüsüne kavuşan topraklarımızın bu önemli gününde, geçmişimizle geleceğimizi buluşturarak birlik ve beraberlik içinde ilerlemek, hepimizin üzerine düşen önemli bir sorumluluktur.

Adıyaman, tarihin her döneminde köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kültürel zenginliği ve tarihi dokusuyla göz kamaştırmış bir şehirdir. Bu şehrin geçmişi ve bugünü arasında kurduğumuz köprü, bizlere büyük bir sorumluluk yükler. Bu sorumluluk, mirasımızı korumak ve daha ileriye taşımak adına gösterdiğimiz çabadır.

Bugün, sadece coğrafi sınırlar içinde barındırdığı zenginliklerle değil, aynı zamanda insanlarının yüreklerinde taşıdığı güzelliklerle anlam kazanan bir gün. Bu anlamlı gün vesilesiyle, geçmişten gelen öğretileri gelecek nesillere aktarmak, kültürel mirasımızı yaşatmak ve birlik ruhunu güçlendirmek en büyük sorumluluğumuzdur.

İl oluşumuzun bu özel gününde Adıyaman’ımızın 70. yıl dönümünü gururla kutlarken, diğer yandan 6 Şubat'taki acı felaketin verdiği hüznü ve burukluğu yüreğimizde hissederek hayatını kaybeden deprem şehitlerimizi rahmetle anıyor, geride kalan vatandaşlarımıza sağlık ve sıhhat diliyorum. Bu vesile ile Adıyaman’ın il olma mücadelesinde dönemin Adıyamanlı siyasetçileri, gazetecileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarına emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, tarihi yolculuğu içerisinde Adıyaman’ımıza hizmet eden tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum"



Kaynak : PHA