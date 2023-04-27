Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) Projesi kapsamında şehir merkezinde baştan sona yenilecek olan Adıyaman Merkez Yağmur Suyu Hattı Yenileme Projesi’nin başlatılması için işe başlama emrini veren sözleşmeyi imzaladı.

Daha önce ihalesi yapılan proje kapsamında şehir merkezinde yenilenmesi planlanan yaklaşık 550 kilometrelik içme suyu şebeke hattı ile yapılması planlanan 10 bin metreküplük yeni içme suyu deposu hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Adıyaman tarihinin en büyük maliyetli projesi ve tamamı hibe olarak şehir içme suyu şebekesinin yenileneceği Adıyaman Merkez İçme Suyu Şebeke İnşaatı İşinin işe başlama emrini veren sözleşmeyi imzaladık. Bu proje ile Adıyaman’ın içme suyu hattı baştan sona yenilenmiş olacak. Yaklaşık 600 kilometre içme suyu isale hattının yanı sıra 10 bin metreküplük içme suyu deposu ve sanat yapıları da bu proje sayesinde şehrimize kazandırılacak. Yeni yapılacak içme suyu şebekeleri üzerindeki sanat yapıları son teknoloji otomasyon sistemine entegre edilerek de içme suyu şebekelerimizin takip ve izlenmesi gerçekleştirilmesi sağlanmış olacak” dedi.

Başkan Kılınç, Adıyaman’a kazandırılan bu önemli yatırımda emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür ederek, “FRIT fonu kapsamında tamamı hibe olan ve yüklenici firma ile sözleşmesini imzaladığımız 21.4 Milyon Euro'luk bu proje ile şehrimizde yaklaşık 600 kilometrelik içme suyu altyapı hattı ve 10 bin metreküplük yeni bir içme suyu deposunun işe başlama emrini veren sözleşmeyi imzaladık. Rabbim kazasız belasız bitirmeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA