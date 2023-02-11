Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden en çok etkilenen iller arasında bulunan; dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun açıkladığı rakamlara göre 3 bin 105 kişinin hayatını kaybettiği, 9 bin 716 kişinin yaralandığı, 1939 da binanın yıkıldığı Adıyaman’daki depremin şiddetini yansıtan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Kampüsü’nün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; depremin başlamasıyla ortaya çıkan ışık hüzmesi ile ağaçların, araçların ve karşıdaki binaların beşik gibi sallanması, yerin yukarı ve aşağı yönlü hareketi yer aldı.