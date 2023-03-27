İzmit Belediyesi, sel felaketinin yaşandığı Adıyaman’ın Tut ilçesindeki polis lojmanlarının temizlik çalışmalarına destek veriyorADIYAMAN (İGFA) - Şanlıurfa ve Adıyaman’da meydana gelen sel felaketi sonrasında 9 personel ve 6 araçla bölgeye intikal eden İzmit Belediyesi, çalışmalara destek olmaya devam ediyor. Adıyaman’ın Tut ilçesinde çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, yaraların hızlıca sarılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile beraber büyük emek harcıyor.

İzmit Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinden dolayı çamurla kaplanan Tut ilçesindeki polis lojmanlarında temizleme çalışması başlattı. Ekipler, polis lojmanlarına vidanjör ve su tankeri ile müdahale ederek çamurla kaplanan zemini temizliyor.