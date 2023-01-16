Toplantıda artan ekonomik maliyetler, öğrenci kayıtları ve son dönemlerde artarak devam eden şikayetler ele alındı. Adıyaman egitim çıtasını yükseltmek için gece-gündüz çalıştıklarını belirten Adıyaman Kursder dernek başkanı Mustafa TUNÇ son dönemlerde ekonomik sorunlar tüm dünyayı etkilediği gibi eğitim sektörünü de olumsuz etkilemektedir. Diğer kurs yönetici arkadaşlarımızla bu sorunların üstesinden nasıl gelebilecegimizi görüştük.Her zaman sorunların üstesinden işbirliği ile çıktıklarını belirten başkan Tunç, bu sorunuda aşacaklarını ve Adıyaman öğrencileri için en idealini sunacaklarını belirtti.Velilere de çağrıda bulunan Tunç, çocuklarımızı gönül rahatlığı ile kurslara göndermelerini istedi.Sanal alemdeki ne olduğu belirsiz yapılara paralarını kaptırıp çocukların geleceğini tehdit eden yapılara mahkum etmesinler.Toplantıya katılmak için Diyarbakırdan gelen Türkiye Kursder başkan yardımcısı Engin Ceylan ve Adıyamandaki tüm kurum yöneticilerine teşekkür etti.Toplantı çiğköfte ve tatlı ikramı ile son buldu.