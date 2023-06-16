Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Kahramanmaraş merkez üssü yaşanan depremlerin ardından en çok etkilenen illerden olan Adıyaman’ da hayatını kaybeden vatandaşlar için toplu yaşam alanlarının olduğu yerlerde ve konteynır kentlerde Mevlit ve Kur’an-ı Kerim etkinliği düzenlendi.

Grup Ravza eşliğinde ilahiler okunarak, gelen misafirlere ikramlık dağıtıldı. Altınşehir K1 Konteynır Kent’ te düzenlenen programa katılan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ a Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Hasan Bereket, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İshak Yıldız ve Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım da eşlik etti. Programda konuşan Başkan Kılınç; “Belediyemiz tarafından depremde vefat eden şehitlerimizin ruhuna düzenlenen Mevlüt etkinliğine katıldık. Rabbim mekânlarını cennet eylesin. Ülkemizin böylesi bir deprem afeti yaşamamasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim bir daha kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Şehitlerimiz her zaman kalbimizde ve onları anmaya devam edeceğiz, etkinliklerimiz toplu yaşam alanlarında devam edecektir.” şeklinde konuştu. Etkinliğe katılan vatandaşlar ise Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ a ve ekibine düzenledikleri program için teşekkürlerini dile getirdiler.

Kaynak : PHA