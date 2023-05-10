Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremde bir çok ilde yıkıma neden olurken Adıyaman'da da etkisini gösterirken Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı "Mahalle Ligi" projesi sayesinde depremzede çocuklar depremin acı hatıralarını sporla silmeye çalışıyor.

Depremin izlerini silmek için yeniden faaliyetlere başladıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Amacımız buradaki depremzede çocuklarımıza daha kaliteli zaman geçirtmek, onları sporun içinde tutabilmek. Sporla boş zamanlarını değerlendirmek, belki kabiliyetli olan çocuklarımız bu vesile ile sporla tanışmış olacak. Gençlik merkezlerimiz, spor salonlarımız, antrenörlerimiz, gençlik liderleri ve tüm personelimizle vatandaşımızın hizmetindeyiz. Çocuklarımızı normal hayata döndürmek için spor rehabilite anlamında çok önemli bir araç, biz bunu sonuna kadar kullanmaya çalışıyoruz"dedi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş depremlerin ardından il genelinde faaliyetlere başladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Şu anda yurtlarımızda 5 bin 500'e yakın vatandaşımız, Konteyner ve Çadır Kentlerde 2 bine yakın genç ve çocuğumuz var. Bunlar sportif faaliyetleri yapabilecek düzeydeler. Biz sportif faaliyetlerle bunların üstesinden gelebileceğimizi düşündük. Bu anlamda ilimizde Bakanlığımızla 'Mahalle Ligi' başlattık. Çocuklarımıza basketbol, voleybol ve badminton gibi spor etkinlikleri yapıyoruz. Tüm alanlara çıktık ve depremin izlerini silmek, ya da en aza indirmek için çocuklarımızla spor yaparak depremin sonuçlarını silmeye çaba gösteriyoruz ve ailelerimiz de çok mutlu.”

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 14-19 yaş arası gençlere yönelik Spor Toto Teşkilat Başkanlığının desteğiyle düzenlenen ve Adıyaman’da hayata geçirilen proje kapsamında 500 sporcunun katılımı ile badminton, basketbol, ve voleybol branşlarında etkinlikler düzenlendi. Program sonrasında dereceye giren sporculara Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri tarafından eşofman takımı, ayakkabı, çanta vb. hediyeler takdim edildi.



Kaynak : PHA