Girişimci Doğan Bozkurt tarafından Altınşehir Mahallesi'nde hizmete açılan Z Klinik Güzellik ve Kozmetik Salonu, yoğun bir katılımla kapılarını açtı. Açılış törenine, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Baro Başkanı Av. Bilal Doğan, Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erdal Yavuz, Kent Konseyi Başkanı Dr. Erdoğan Altunbaş, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, Yörem A.Ş. Genel Müdürü Av. Hakan Varan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay ve çok sayıda davetli katıldı.

Kadın ve Erkeklere Modern Hizmet Sunulacak

Merkezde, lazer epilasyon, cilt bakımı, bölgesel ve tüm vücut zayıflama, diyetisyen hizmetleri, kirpik ve tırnak bakımı ile manikür-pedikür gibi birçok hizmet verilecek. Hem kadın hem de erkeklere hijyenik ve modern bir ortamda hizmet sunacak olan merkez, Adıyaman'da bakım sektöründe yeni bir alternatif oluşturuyor.

Başkan Tutdere: 'Merkezin Büyük Bir Avantajı Var'

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Merkezin doktor arkadaşlarımız tarafından açılıyor olması, şehrimiz için ayrıca bir anlam ifade ediyor. Adıyaman'da ilk olmanın da büyük bir avantajı var. Çünkü, artık burada Adıyaman'ın erkekleri de bakımlı olacak' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE