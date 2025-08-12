İnceleme sırasında yetkililerden bilgi alan Vali Varol ve Milletvekili Özhan, sanayi sitesi ihtiyacının Adıyaman için uzun yıllardır önemli bir beklenti olduğunu belirterek, projenin olabilecek en kısa sürede hayata geçirilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde çalışıldığını ifade etti.



Yeni Küçük Sanayi Sitesi’nin, hem kentin üretim kapasitesini artırması hem de istihdam olanaklarını geliştirmesi bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman’da sanayi altyapısının güçleneceği, esnaf ve üreticilerin modern tesislerde hizmet verebileceği bildirildi.



Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, “Şehrimizi yeniden inşa ederken aynı zamanda geleceğe dönük yatırım ve kalkınma adımlarını da atıyoruz. Küçük Sanayi Sitesi, Adıyaman’ın en önemli ihtiyaçlarından biridir. En kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmalarımız sürecek” dedi.



AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan ise projenin kente sağlayacağı katkılara dikkat çekerek, Adıyaman’ın sanayi ve ticaret alanında güçlenmesi için bu tür yatırımların önemine vurgu yaptı.

Kaynak : PHA