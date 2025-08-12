Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan Koçak, 4 milyon kamu emekçisi, 2,5 milyon emekli ve aileleri dahil yaklaşık 25 milyon kişinin yoksulluk ve güvencesizlik sarmalına mahkûm edildiğini söyledi.



Hükümetin zam teklifi

Koçak, hükümetin teklifini şu sözlerle aktardı:



2026’nın ilk altı ayı için yüzde 10



2026’nın ikinci altı ayı için yüzde 6



2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4



2027’nin ikinci altı ayı için yüzde 4



“İktidar, devasa bir kitleye artış değil, sefalet teklif etmiştir” diyen Koçak, bu teklifin kamu emekçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmeyeceğini vurguladı.



“Ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar”

KESK Eş Genel Başkanı, önceki toplu sözleşme süreçlerini hatırlatarak, “Sadece son iki dönemde yaşananlar dahi nasıl bir sonla karşılaşacağımızı görmek için yeterlidir. 6. Dönem toplu sözleşmede yüzde 38 zam ve yüzde 6 refah payı istendi, hükümetin ilk teklifi ise yüzde 5-6 arasında kaldı. Buna rağmen yandaş sendikalar imzaladı ve bunu tarihi başarı diye pazarladı” dedi.



Koçak, TÜİK verilerinin bile bu imzalanan sözleşmelerin yetersizliğini ortaya koyduğunu söyledi.



“Kapalı kapılar ardında pazarlık yapılmasın”

Koçak, kamu işvereni heyetinin teklifinin, kamu emekçileri ve emeklilerle adeta dalga geçtiğini savundu. “Maaş artışlarının üzerine bir iki puan ilave edilirse çözülür” anlayışının yanlış olduğunu belirten Koçak, gizli pazarlıklarla halkın taleplerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.



Bakan Vedat Işıkhan’ın “Uzlaşma umudu” açıklamasına tepki gösteren Koçak, “7 dönemdir yapılan uzlaşmaların sonuçları ortada” dedi.



Taleplerini sıraladı

Koçak, konfederasyon ve sendikalara da çağrıda bulunarak şu talepleri yineledi:



İnsanca yaşamaya yetecek ücret



Güvenceli istihdam



Seyyanen ödeneklerin taban aylığa ve emekli maaşlarına yansıtılması



Gelir vergisi ve ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi



Mülakatın kaldırılması



“Bu başlıklara yer vermeyen hiçbir teklif kabul edilmemelidir. Aksi halde hepimiz kaybetmeye devam ederiz” diyen Koçak, bu teklifin ancak mücadeleyle karşılanabileceğini söyledi.

Kaynak : PHA