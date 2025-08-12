Edinilen bilgiye göre, Bayraktar Mahallesi’nde belediye ekiplerince yürütülen yol çalışmaları sırasında E.D. (32) idaresindeki kepçe, geri manevra yaptığı sırada küçük Ahsen’e çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı halde bulunan Ahsen Altun’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Ahsen Altun’un ölüm haberi, ailesi ve mahalle halkını yasa boğdu. Olayın ardından kepçe operatörü E.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA