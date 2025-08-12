Adıyaman’da “yerinde dönüşüm” sürecinin hız kazanmasıyla, müteahhitlere yapılan/ yapılacak taksit ödemeleri için vatandaşların altın bozdurma talebi arttı. Kent merkezindeki kuyumcular, özellikle son haftalarda “satış (bozdurma) yoğunluğu” yaşandığını belirtiyor.



Perre Haber Ajansı’na konuşan Ketenci Kuyumculuk işletmecisi Abdurrahman Ketenci, sahadaki durumu şöyle anlattı:

“Yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum. Altın fiyatları şu anda çok dalgalı bir süreç izliyor. Mesela çeyrek altını 7.200 TL’ye satıyoruz, 7.000 TL’ye alıyoruz. Bilezikte 4.000 TL alım, 4.095 TL satış gibi 95 TL’lik fark var. Şu an Adıyaman’da, deprem sonrası yerinde dönüşümler başladığı için müteahhitlere ödemeler yapılıyor. Barınma sorununu gidermek için biriktirdiği altını satan çok vatandaş var; piyasada genel olarak satış ağırlığı görüyoruz. Kısa vadede fiyatlar buralarda gezinse de yıl sonuna doğru yükseliş bekleyenlerin sayısı fazla.”



Küresel tablo: 3.350 dolar civarı, gözler enflasyon ve Fed’de

Uluslararası piyasalarda spot altın bugün hafif yükselişle ons başına yaklaşık 3.350 dolar civarında işlem görüyor. Dünkü sert hareketlerin ardından yatırımcılar ABD enflasyon verilerini ve Eylül’de beklenen olası faiz indirimini izliyor. Faizlerin düşmesi, faiz getirisi olmayan altın için destekleyici kabul ediliyor.



Piyasalar dün, ABD’den “altına gümrük vergisi gelebilir mi?” söylentilerinin Beyaz Saray tarafından net biçimde reddedilmesiyle rahatlamış; haber sonrası altın fiyatlarında kısa süreli oynaklık görülmüştü.



Vadeli tarafta işlem hacmi ve açık pozisyonlarda da düne göre gerileme dikkat çekti; COMEX’te sabah saatlerinde daha sakin bir görünüm vardı.



Talep tarafı: Merkez bankaları ve ETF’ler desteğini sürdürüyor

Dünya Altın Konseyi’ne (WGC) göre, 2025’in ikinci çeyreğinde küresel altın talebi (OTC dâhil) yıllık yüzde 3 artarak 1.249 tona çıktı; değer bazında talep rekor 132 milyar dolara ulaştı. Bu artışta, altın destekli borsada işlem gören fonlara (ETF) yeniden girişler ve yüksek fiyat ortamına rağmen yatırım talebinin sürmesi etkili oldu.



Merkez bankaları cephesinde de net alımlar devam ediyor; ikinci çeyrekte toplam 166 tonluk alım kaydedildi ve önümüzdeki 12 ayda rezervlere altın ekleme niyetinin güçlü olduğu bildirildi.



Yıl sonu beklentileri: Büyük kurumlar hâlâ ‘iyimser’

Goldman Sachs, 2025 yıl sonu için altın fiyatını 3.700 $/ons seviyesine öngörüyor; gerekçe olarak merkez bankası alımları ve riskten korunma talebi gösteriliyor.



UBS, 2025 tahminini 3.500 $/ons’a yükseltmişti; jeopolitik ve ticaret belirsizlikleri ile büyümede yavaşlamayı teşvik edici unsurlar arasında sayıyor.



HSBC, 2025 ortalama fiyat beklentisini 3.215 $/ons’a, yıl sonu projeksiyonunu 3.175 $/ons’a revize ederken yılın geri kalanı için 3.100–3.600 $ bandını işaret ediyor.



Bu küresel senaryo, yerelde konut ödemeleri kaynaklı “geçici satış baskısı”na rağmen, altının orta-uzun vadede portföylerde korunma aracı rolünü koruduğuna işaret ediyor.



Adıyaman için ne anlama geliyor?

Kısa vadede: Yerinde dönüşüm ödemeleri kaynaklı “bozdurma” trafiği sürebilir; kuyumcu vitrinlerinde satış baskısı görülebilir.



Orta vadede: Fed’in faiz indirim döngüsüne geçmesi ve merkez bankası alımlarının sürmesi hâlinde, global fiyat desteği yerelde TL bazlı altın ürünlerine de yansıyabilir (döviz/TL oynaklığı ek etken).



Ürün farkları: Çeyrek, bilezik, gram gibi ürünlerde alış-satış makası farklıdır. Ketenci’nin verdiği örnekler (çeyrekte yaklaşık 200 TL, bilezikte yaklaşık 95 TL fark) anlık likidite ve işçilik payına göre değişebilir; yatırımcıların işçilik düşük ürünlerde (ör. gram/rezerv altın) makas riskini gözetmesi öneriliyor.



Abdurrahman Ketenci son sözü şöyle koyuyor:

“Adıyaman’da şu an satış ağırlığı var; vatandaş yerinde dönüşüm taksidi ödemeleri için altınını nakde çeviriyor. Ama yıl sonu yaklaştıkça ‘yukarı yön’ beklentisi güçlü; kısa vadede yana/oynak seyir olsa da çoğu müşterimiz 2025 kapanışında daha yüksek bir seviye bekliyor.”



Uyarı/Not: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir. Altın ve döviz piyasalarında fiyatlar hızla değişebilir; alım-satım kararı öncesinde güncel kotasyonlar ve kişisel risk profiliniz esas alınmalıdır.

