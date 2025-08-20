Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'un katılımlarıyla gerçekleştirilen Okul ve Kurum Müdürleri Değerlendirme Toplantısı’na İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Milli Eğitim yöneticileri ve okul müdürleri katıldı.

Perre Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılı eğitim öncelikleri, güncel müfredat düzenlemeleri ve yerel düzeyde yürütülecek uygulamalar çerçevesinde oluşturulmuş gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, Adıyaman’da eğitim öğretim alanında yapılan yatırımların değerlendirildiği ve önümüzdeki dönemde giderilmesi gereken eksiklikler ele alınarak, Adıyaman genelinde eğitim yatırımlarının mevcut durumu, tamamlanmış, devam eden ve planlanan projeler, eğitim-öğretim kalitesinin artırılması ve öğrencilerin başarısının artırılmasına yönelik uygulamalar masaya yatırıldı.

Vali Osman Varol: “Beklentimiz, eğitim yöneticilerimizin sorgulayan bir nesil yetiştirmeleridir”

Gerçekleşen toplantıda okul müdürlerine hitap eden Vali Osman Varol, “Bizim öğretmenlerimizden ve eğitim yöneticilerimizden en önemli beklentimiz geleceğimizin teminatı kıymetli yavrularımıza değerler eğitiminin yanında analitik düşünen, sorgulayan bir nesil yetiştirmeleridir. Çünkü biliyoruz ki yeni nesil siz değerli öğretmenlerimizin ellerinden şekillenecektir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş bir şekilde yetiştiren ilim ve irfan ordusu siz değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyor başarılar diliyorum'" dedi.

Toplantı, yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin hazırlıklar, yürütülecek proje ve planlamalar hakkında okul müdürleriyle görüş alışverişinde bulunulması ve soru-cevap şeklinde sona erdi.

Kaynak : PHA