İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun imzasıyla yapılan açıklamada, öğretmen atamalarının 17 Nisan 2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nin 56. maddesi doğrultusunda gerçekleştirileceği belirtildi. Buna göre, eğitim-öğretime yer değiştirme dönemleri dışında açılan kurumların öğretmen ihtiyacı, il içi yer değiştirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenlerin başvuruları alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre karşılanacak

.

Başvurular, 19–20 Ağustos 2025 tarihleri arasında mesai bitimine kadar İl Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Modülü üzerinden yapılacak. Ar-Ge şifresi olmayan öğretmenlerin şifrelerini bağlı bulundukları okul müdürlüklerinden veya İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinden almaları gerekiyor



Atama yapılacak branş ve kontenjanlar

İl merkezinde açılan Karadağ İlkokulu ve Karadağ Ortaokulu için ilan edilen öğretmen ihtiyacı şu şekilde:



Karadağ İlkokulu

Okul Öncesi: 2

Rehberlik: 1

Sınıf Öğretmenliği: 8



Karadağ Ortaokulu

Beden Eğitimi: 1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri: 1

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: 1

Fen Bilimleri: 2

Görsel Sanatlar: 1

İlköğretim Matematik: 2

İngilizce: 2

Müzik: 1

Rehberlik: 1

Sosyal Bilgiler: 1

Teknoloji ve Tasarım: 1

Türkçe: 2

Toplamda 24 öğretmen ataması yapılacak.



Başvurular yalnızca https://adiyamanarge.meb.gov.tr/arge/login.php adresi üzerinden alınacak olup, belirtilen tarihler dışında başvuru kabul edilmeyecek.

Kaynak : PHA