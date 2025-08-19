Ziyarette geniş katılım



Milletvekili Resul Kurt’a ziyaretinde Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi ve partililer eşlik etti. Heyet, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve cemiyet üyeleri tarafından karşılandı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette hem ülke gündemine dair değerlendirmeler yapıldı hem de Kahta’da yürütülen çalışmalar ele alındı.



“Basın, vatandaş ile devlet arasında köprü”



Basının, vatandaş ile devlet arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Milletvekili Kurt, şu ifadeleri kullandı:

“Malumunuz Adıyaman ve çevre illeri olarak 6 Şubat gibi büyük bir felaketin yaralarını hala sarmaktayız. Hükümet olarak Adıyaman’ımıza ve vatandaşlarımıza faydalı olabilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Meclisteki çalışmalarımıza ara verdikçe soluğu Adıyaman’da alıyor, vatandaşlarımızla buluşmaya gayret ediyoruz. Bazen bizlerin ulaşamadığı ve görmediği sıkıntıları basın mensupları aracılığıyla duyuyoruz. Sorun kim tarafından dile getirilirse getirilsin, bize düşen görev çözüm noktasında devreye girmektir. Basına uzak olmayan birisi olarak sizlerden sürekli destek bekliyoruz. Katkılarınız için teşekkür ediyorum.”



Kahta’daki yatırımlar



Milletvekili Kurt, Kahta’da devam eden çalışmalara da değinerek Kaymakam Muhammed Üsame Soysal ve Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile sürekli istişare halinde olduklarını belirtti. Kurt, hükümet olarak ilçede yürütülen projelere gerekli desteği verdiklerini söyledi.



Basından teşekkür



Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. İşeri, “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi ve partililere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Basın olarak hizmet ve yatırım adına Kahta için her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA