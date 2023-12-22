Tahmini Okuma Süresi: dakika

Alınan bilgiye göre yangın, merkeze bağlı Çamlıca köyünde meydana geldi.

Halil Çavuş'a ait evde kimsenin olmadığı esnada dumanlar ve alevler yükseldiğini görenlerin yangına müdahale etti. Vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istediler. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından alevlerin sardığı tek katlı ev 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hala geldi. İtfaiye erleri tarafından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Kaynak : PHA