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Konu ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Kâhta İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Burcu Ezgi Kocaoğlu,"İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığının katkılarıyla Kâhta’da yeni faaliyete geçen Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde bulunan Sigara Bırakma Polikliniği, Kanser Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM), Fizyoterapist danışmanlığı ve fiziksel aktivite salonu, Eğitim Birimi, diyetisyen danışma birimi, gebe sınıfı, psikolojik danışmanlık birimi, çocuğun psikososyal gelişimi takip birimi, sosyal hizmet birimi ve koruyucu diş hekimliği polikliniği ile hizmet vermektedir." dedi.

Hastalığa değil, Sağlığın korunmasına yatırım yapmak anlayışını önemsediklerini belirten İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Burcu Ezgi Kocaoğlu,"Sağlıklı Hayat Merkezleri sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan çok amaçlı yapılardır. SHM’ler, toplum sağlığı merkezine bağlı hizmet birimi olarak faaliyet göstermektedir. Sağlıklı Hayat Merkezleriyle; ülke genelinde aile hekimliği hizmetlerini desteklemeyi ve güçlendirmeyi (sağlık danışmanlığı, röntgen, laboratuvar gibi), birinci basamakta hekimlik dışı sağlık hizmetlerine (diyetisyenlik hizmetleri, psikososyal destek hizmetleri, fizyoterapi, çocuk gelişimine yönelik hizmetleri gibi) erişimi kolaylaştırarak hastaneye yığılmanın önüne geçmeyi, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditler ile mücadele etmeyi, hâlihazırda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam programı çerçevesinde yürütülen hatalı beslenme alışkanlıkları ve obezite ile mücadele etmeyi; toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmayı amaçlamaktayız." ifadelerini kullandı.

Kocaoğlu,"Kâhta ilçemizde Sağlıklı hayat merkezinin faaliyete geçmesinde emeği geçen başta İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Yorulmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu ve Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Özge Şimşek’e teşekkürlerimi sunuyorum."dedi.



Kaynak : PHA