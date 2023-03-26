Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden en çok ağır hasarın oluştuğu Adıyaman'da Kayalık Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binaya Adıyaman Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ağır hasar verildi.

Aşırı yağışların ardından ağır hasar kaydı verilen 4 katlı bina kimsenin olmadığı esnada şiddetli yağmura dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların uzaklaştırılması sağlandı. Çöken binanın altında kalan otomobil olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı. Jandarma ekipleri tarafından ısıya duyarlı kamera ile enkazda kimsenin olup olmadığı kontrol edilirken, AFAD ekipleri ise çöken bina enkazında kalanın olup olmadığını kontrol etti. Olayı duyan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Kaynak : PHA