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Konteyner kent grupları, okul aile grupları ve daha pek çok kişi tarafından bir anda yayılan ve her paylaşan kişinin, ‘Bunu bildiğimiz bütün sayfalara atalım okul önlerinde çocuklara şeker diye uyuşturucu hap satışı yapılmaya başlanmış herkes çocuğunu uyarsın dikkatli olalım’ notuyla daha da fazla kişiye erişen asılsız ihbar ebeveynlerde tedirginliği arttırırken, yetkililerden gelen ‘asılsız haber’ notu yüreklere su serpti.

Bursa, Eskişehir, Trabzon ve Adıyaman’da aynı fotoğraf ve not ile dolaşıma sokulan ve aileleri tedirgin eden bu uyarının asılsız olduğu ortaya çıkarken en son Adıyaman’ın Kahta İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da bir bilgilendirme notu yayımlanarak, “İlçe isminin bulunduğu bir sosyal medya hesabında, okul önlerinde şeker adı altında uyuşturucu madde verildiği ile ilgili bir paylaşım yapılmıştır. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve okul idarecilerimiz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde böyle bir durumun ilçemizde yaşanmadığı anlaşılmıştır. Tüm okullarımızın güvenlik görevlileri ile eşleştirilmeleri yapılmış olup, okullarımızın güvenliği yakinen takip edilmektedir.” İfadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA