Tahmini Okuma Süresi: dakika

50 yıllık tarihi binası depremle tarih oldu

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle asrın felaketini yaşayan Besni’de şehrin can damarı olan kurumların başında gelen PTT’nin yarım asırlık binası da ağır hasar almıştı. Yarım asırlık tarihiyle Besni’nin tarihi yapıları arasında yer alan bina daha sonrasında yapılan ihalenin ardından yıkılarak tarihe karışmıştı.

Bu süreçten sonra Yenikent’te bulunan Millet Bahçesi önüne kurulan konteynerlerde hizmet vermeye başlayan PTT’nin çarşı merkezine uzak olması vatandaşların da tepkisini çekmeye başladı. Vatandaşlar, çarşı merkezinin canlılığının en önemli sebeplerinden gördüğü PTT’nin yeniden eski yerinde prefabrik bir yapıda hizmet vermesi için yetkililere çağrıda bulundu.

PTT gitti, çarşının canlılığı bitti

Konuyla ilgili gazetemize konuşan vatandaşlar; “Çarşı merkezinin canlı olmasının en büyük etkenlerinden birisi Belediye, PTT, Kaymakamlık gibi kurumların merkezde olmasıdır. Bunlar arasında can damarı olan kurum ise PTT’dir. Maalesef ki 6 Şubat depreminde onun da şehir merkezindeki binası tarihe karıştı. Şuan Yenikent’te hizmet veriyorlar ancak buraya ulaşım açısından vatandaşlarımız sıkıntı yaşayabiliyor. Öte yandan çarşı merkezinin canlılığını da büyük ölçüde etkileyen bu köklü kurumun yeniden çarşı merkezine gelmesinde büyük fayda var.

Hali hazırdaki yeri boş vaziyette duruyor. Yeri şuan otoparka dönmüş durumda. Hemen karşısında Belediye, prefabrikten bir yapı yaparak vatandaşın işlem yapacağı hizmet birimlerini buraya getirmeye hazırlıyor. PTT’de aynı şekilde burada prefabrikten bir yapı yaparak vatandaşa hizmet verebilir” dediler.



Kaynak : PHA