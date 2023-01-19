Konu ile geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan zanlı ifadesi alınmak üzere Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Yapılan aramada evin bahçesinde toprağa gömülü şekilde 5 paket preslenmiş şekilde yaklaşık 230 gram toz esrar, sarma kağıdı ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Adıyaman ’da bahçeye gömülü uyuşturucu ele geçirildi. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma ekiplerince G.S. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde olduğunun tespit edilmesi üzerine şüpheli şahsa ait ev ve müştemilatta arama yapıldı.

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