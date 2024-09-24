Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik sürdürülen çalışma kapsamında 23.08.2024-23.09.2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce belirledikleri adreslere düzenlenen baskında 1316.15 gram sentetik kannabinoid, 63.53 gram metamfetamin, 198 adet sentetik ecza hapı, 341 gram esrar, 3 ecstasy, 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular ve tabancalar muhafaza altına alınırken, 152 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA