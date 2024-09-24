"Sorulara Cevap ve Proje Aşamaları"

Aydın, toplantıda mülk sahiplerinin 13 maddelik soru listesinin gündeme geldiğini ve bu sorulara Bakanlık düzeyinde yanıt verileceğini söyledi. Projenin iptal edilmesini istemediklerini belirten Aydın, özellikle birinci etabın onaylandığını ve ikinci ve üçüncü etaplar için de yakın zamanda talep formlarının toplanacağını aktardı. "Devlet mekanizmasının zedelenmemesi ve insanların hak kaybı yaşamadan projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz" diyen Aydın, yıllardır çözülmeyi bekleyen çarşı sorununu çözmek istediklerini vurguladı.

"70-80 Yıllık Sorun ve Deprem Sonrası Fırsat"

Çarşı bölgesinde yapı stoğunun çok eski olduğunu ve imar ile işgaliye problemlerinin bulunduğunu ifade eden Aydın, "Bu sorun 70-80 yıldır ötelenmiş durumda. 6 Şubat depremi bu problemi revize etmek için bir fırsat sundu. Projenin hayata geçmesi, mülkiyet gaspı olmadan, Adıyaman’a kalıcı ve modern bir meydan kazandırma şansı yaratacaktır" dedi.

"Mülk Sahipleri Platformu Temsil Heyeti"

Toplantıda, Mülk Sahipleri Platformu temsilcilerinin projenin hayata geçmesi için destek verdiği ve bu projenin mülk sahiplerinin çoğunluğunu kapsadığı vurgulandı. Platformda yer alan temsilciler arasında inşaat mühendisleri, elektrik mühendisleri, makine mühendisleri, şehir plancıları, esnaflar ve kobilerin bulunduğunu belirten Aydın, "Proje, mülk sahiplerinin taleplerini karşılayacak şekilde düzenlenmeli. Biz bu projenin gerçekleşmesini istiyoruz ve takipçisi olacağız" dedi.

"İlerleyen Görüşmeler"

Aydın, gelecek süreçte Adıyaman Valisi ile görüşeceklerini, ardından bakanlık düzeyinde de görüşmeler gerçekleştireceklerini açıkladı. "Bu süreçte devlet ile mülk sahipleri arasında bir uzlaşma sağlanmalı ve bu köklü sorunu çözmek için her iki taraf da kararlı olmalı" diye ekledi.

Proje, Adıyaman'ın uzun süredir bekleyen kentsel dönüşüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanırken, mülk sahiplerinin hak kaybına uğramaması gerektiği noktasında görüş birliği sağlandı.

Kaynak : PHA