Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarına kullananlara yönelik baskın düzenlendi. Çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda95 gram bonzai, 56 sentetik ecza, 9 gram metanfetamin ve 5 gram kubar esrarı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular muhafaza altına alınırken, 16 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak : PHA