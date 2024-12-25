Alınan bilgiye göre olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Eski Kâhta Caddesi 920'inci Sokak bulunan evlerinde 3 gün önce komşuya gidiyorum diye ayrılan Anculin Habeş (15) dönmeyince ailesi endişelendi. Eve dönmeyen Anculin Habeş'i arayan yakınları çevrede arama çalışması yaptı. Sonuç alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından çevrede görgü tanıkların ifadesine başvurarak, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yakınlarında katıldığı arama çalışmasında polis ekipleri tarafından Anculin Habeş, her yerde aranıyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA