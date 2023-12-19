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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu ticareti ve kullananlara yönelik sürdürülen çalışma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentte 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 ruhsatsız av tüfeği, 12 tabanca mermisi, 3 av tüfeği, 31 adet av tüfeği fişeği, 466 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken B.Z. ve M.Z., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA