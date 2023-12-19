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Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzeydoğu eyaletleri şiddetli fırtına ve yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Paterson’da yaşanan sel felaketinin ardından Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, olağan üstü hal ilan ettiğini duyurdu.abdpost.com / ABD (İGFA) - Paterson’da yaşanan sel felaketinin ardından Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Sayegh, fırtına ve sel nedeniyle OHAL ilan edildiğini belirtti

“YENİ HABERLERİ DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

OHAL ile ilgili Sayegh, şu açıklamaları yayımladı:

“Fırtınanın şiddeti ve ardından gelen sel nedeniyle Paterson'da Olağanüstü Hal ilan ettim. Arch ve Temple Caddeleri kapalı olacak ve Rt. 20 North 5. ve 10. Caddeler arası Ulaştırma Bakanlığı tarafından kapatıldı. Kentimizin sosyal medya sitelerinde güncellemeleri sunmaya devam edeceğiz.”