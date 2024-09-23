"Operasyonun Detayları"

Operasyon kapsamında Adıyaman ve diğer illerde yapılan baskınlarda, toplamda 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 kök kenevir, ve 188 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Adıyaman'daki operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldü ve bölgedeki uyuşturucu ticaretine ciddi bir darbe vuruldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde uyuşturucu madde imalatçıları ve sokak satıcılarına karşı yoğun bir mücadele verildiğini belirtti. Operasyonlar sonucunda 125 şüpheli yakalandı, bunlardan 63’ü tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geriye kalan şüpheliler hakkında yasal işlemler ise sürüyor.

"Adıyaman’da Mücadele Devam Ediyor"

Adıyaman, Türkiye genelinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında önemli bir nokta haline gelmiş durumda. Narkoçelik-40 operasyonu kapsamında yapılan bu geniş çaplı müdahale, şehirde uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik önemli adımların atıldığını gösteriyor. Uyuşturucu madde ticaretine yönelik bu operasyonlar, hem gençleri hem de toplumu koruma amacıyla gerçekleştiriliyor.

"Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlılık"

Bakan Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Operasyonun bir parçası olarak Adıyaman'da elde edilen sonuçlar, şehirdeki güvenlik güçlerinin uyuşturucu ticaretine karşı kararlı bir duruş sergilediğini ortaya koyuyor. Şehirde uyuşturucuya karşı yapılan operasyonlarda, gençlerin ve toplumun korunması temel önceliklerden biri olarak görülüyor.

Yerlikaya, operasyonun sonuçları hakkında konuşurken, “Ülkemizi uyuşturucu tacirlerinden temizleyene kadar bu mücadelemiz sürecek” diyerek, Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da bu tür operasyonların devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA