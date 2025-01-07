Kur’an ve Dualarla Uğurlama

Törende Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunurken duygusal anlar yaşandı. İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, yaptığı konuşmada umre yolcularına hayırlı bir yolculuk temennisinde bulundu. Haliloğlu, “Umre yolcularımıza Allah’tan makbul bir umre nasip etmesini ve hayırla gidip sağ salim dönmelerini temenni ediyoruz. Sizlerden kutsal topraklarda, duaların kabul olduğu mekânlarda, başta şehitlerimiz, Filistin ve Gazze’deki mazlumlar ve İslam âlemi için dua etmenizi rica ediyoruz. Allah umrenizi mebrur, ibadetlerinizi kabul eylesin” dedi.

Yoğun Katılım Sağlandı

Uğurlama programına İl Müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, din görevlileri ve umre yolcularının yakınları katıldı. Duygusal vedaların ardından umre yolcuları dualarla kutsal beldelere uğurlandı. 134 kişilik Adıyamanlı Umre kafilesi bu kez Adıyaman Havalimanı'nda doğrudan uçuş ile aktarma olmaksızın Medine'ye uçtular.

Umre Ziyareti Nedir?

Umre, İslam dininde hac dışında, yılın herhangi bir döneminde Kâbe’yi ziyaret ederek yapılan bir ibadettir. Umre ibadeti, belirli şartları yerine getiren Müslümanların, ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmeleri ve Safa ile Merve arasında say yapmalarıyla tamamlanır. Umre, Müslümanlar için manevi bir arınma ve Allah’a yakınlaşma vesilesi olarak büyük önem taşır. Ayrıca, kutsal topraklara yapılan bu ziyaret, İslam kardeşliğini pekiştiren ve bireye ruhsal dinginlik kazandıran bir ibadet olarak kabul edilir.

Kaynak : PHA