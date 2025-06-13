Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan şehir içi toplu taşıma master planı kapsamında, özel toplu taşıma kooperatifleri birleştirilecek, araçlar yenilenecek, yeni yerleşim alanlarına ulaşım sağlanacak, ‘Adıyaman Ulaşım Mobil Uygulaması’ devreye alınacak ve dijital ödeme sistemine geçilecek.

Yeni Otobüsler ve Modernizasyon Çalışmaları

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şehir içi toplu ulaşımda vatandaş memnuniyetini artırmak ve daha konforlu, güvenli bir seyahat deneyimi sunmak amacıyla önemli adımlar atıyor. Bu doğrultuda, belediye filosuna 10 yeni otobüs eklenirken, mevcut araçların teknik altyapısı da modernize ediliyor. Yeni sistemle birlikte Adıyaman’da daha erişilebilir, sürdürülebilir ve çağdaş bir toplu taşıma yapısı oluşturulması hedefleniyor.

‘Adıyaman Ulaşım Mobil Uygulaması’ 16 Haziran’da Kullanıma Sunuluyor

Vatandaşların sefer saatleri, güzergâh bilgileri, bakiye takibi ve ödeme işlemleri gibi birçok işlemi tek bir platform üzerinden gerçekleştirebileceği ‘Adıyaman Ulaşım Mobil Uygulaması’ 16 Haziran’da devreye alınacak. Sistem, kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda güncellenerek geliştirilecek.

Toplu Taşımada Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Yeni uygulama ile birlikte toplu taşıma araçlarında nakit ödeme dönemi sona erecek. Vatandaşlar, Adıyaman Belediyesi’ne ait otobüslerde ve S.S. Şehir İçi Toplu Taşıma Kooperatiflerine bağlı araçlarda temassız kredi kartı, mobil uygulama ve sanal kart ile ödeme yapabilecek.

Ayrıca sanal kart ve NFC destekli mobil ödeme sistemi de aktif hale getirilecek. Böylece yolcular, cep telefonlarıyla hızlı, pratik ve temassız şekilde ulaşım ücretlerini ödeyebilecek.

Başkan Tutdere: “Toplu Ulaşımı Modernize Ediyoruz”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, toplu taşıma sisteminde gerçekleştirilen dönüşümün sosyal demokrat belediyecilik anlayışının bir gereği olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman’da toplu ulaşımı modernize ederek herkes için erişilebilir, güvenli ve ekonomik bir ulaşım hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bu yalnızca bir teknolojik dönüşüm değil; aynı zamanda sosyal adaleti, eşit hizmeti ve kamusal faydayı önceleyen belediyecilik anlayışımızın doğal bir yansımasıdır. Ulaşımda dijitalleşmeyi güçlendirirken, kent yaşamını kolaylaştırıyor ve daha yaşanabilir bir Adıyaman inşa ediyoruz."

Kaynak : PHA