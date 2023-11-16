13-14 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan, Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Adıyaman Valiliği arasında düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Program'ı başvuruları sonuçlandı. Adıyaman 6. Noteri Orhan Çalışkan tarafında yapılan kura çekimi sonrası, 86 kişilik asil liste ve yine 86 kişiden oluşan yedek liste Adıyaman Valiliği sayfasında ilanen açıklandı.
TYP ile alımı gerçekleşen vatandaşlar, 21 Kasım 2023'te iş başı yapacak. 15 Kasım'da kura sonucu belirlenen ve 21 Kasım'da işbaşı yapacak olan TYP'liler için çalışma takvimi 6 ay sonra 20 Mayıs 2024 tarihinde bitmiş olacak.
15.11.2023 Çarşamba günü çekilen kura sonucu, TYP asil listesinde yer alan vatandaşların isimleri şöyle:
01- Mahmut Bölüş
02- Sakine Erkenek
03- Naciye Fırat
04- Kübra Öztürk
05- Kübran Şamcı
06- Songül Tuzcu
07- Talip Tümay
08- Hatice Binzet
09- Serap Yavuz
10- Kader Gül Çimenden
11- Abuzer Yörük
12- Yakup Doğan
13- Şehriban Gülez
14- İbrahim Halil Özer
15- Fidan Çolak
16- Remziye Teker
17- Birsen Uncu
18- Nihal Kasar
19- Esra Ağgül
20- Mehmet Ayik
21- Ayşe İliter
22- Zeliha Koçak
23- Sevgi Arslan
24- Fatma Akdoğan
25- İslim Acar
26- Derin Yılmaz
27- Sultan Kartal
28- Hadice Yılmaz
29- Fatma Atik
30- Nisa Demirdaş
31- Hanım Bilir
32- Çiğdem Koğa
33- Zühal Karatekin
34- Esra Kara
35- Hacer Çakmak
36- Feride Kaplan
37- Derya Tepe
38- Serap Karayel
39- Emine Katan
40- Hasibe Altun
41- Hüseyin Sertbaş
42- Perihan Taşkaynatan
43- Yağmur Ersönmez Gülen
44- Enise Ekici
45- Sema Bakır
46- Hikmet Öndoğan
47- İbrahim Halil Akbuğa
48- Güler Sonuç
49- Yüksel Aygül
50- Ali İzci
51- Tuba Çelikten
52- Mehmet Çavuş
53- Raziye Karakeçi
54- Pınar Tunç
55- Nazime Yıldırım
56- Mehmet Ali Arslan
57- Enver Çalım
58- Ömer Delice
59- Saadet Özlersu
60- Cihan Demirkaya
61- Berivan Bektaş
62- Sebahat Kaya
63- Songül Yakıcı
64- Naime Vurucu
65- Pınar Aktaş
66- Arzu Karakuş
67- Abdurrahman Güven
68- Meryem Atlı
69- Ayşegül Eyin
70- Mehmet Yaman
71- Gülüstan Gülmez
72- Gülşen Kaplan
73- Sunay Cümert
74- Hazal Kaya
75- Emel Dursun
76- Saniye Güzel
77- Arzu Karadaş
78- Hamide Kırmızı
79- Emine Çalışkan
80- Fatma Ordu
81- Esra Işıkbulanoğlu Bozkurt
82- Cihan Özkara
83- Gamze Doğan
84- Zeliha Şamcı
85- Nuri Demir
86- Selcan Temir
Kaynak : PHA