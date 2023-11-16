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13-14 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan, Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ile Adıyaman Valiliği arasında düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Program'ı başvuruları sonuçlandı. Adıyaman 6. Noteri Orhan Çalışkan tarafında yapılan kura çekimi sonrası, 86 kişilik asil liste ve yine 86 kişiden oluşan yedek liste Adıyaman Valiliği sayfasında ilanen açıklandı.

TYP ile alımı gerçekleşen vatandaşlar, 21 Kasım 2023'te iş başı yapacak. 15 Kasım'da kura sonucu belirlenen ve 21 Kasım'da işbaşı yapacak olan TYP'liler için çalışma takvimi 6 ay sonra 20 Mayıs 2024 tarihinde bitmiş olacak.

15.11.2023 Çarşamba günü çekilen kura sonucu, TYP asil listesinde yer alan vatandaşların isimleri şöyle:

01- Mahmut Bölüş

02- Sakine Erkenek

03- Naciye Fırat

04- Kübra Öztürk

05- Kübran Şamcı

06- Songül Tuzcu

07- Talip Tümay

08- Hatice Binzet

09- Serap Yavuz

10- Kader Gül Çimenden

11- Abuzer Yörük

12- Yakup Doğan

13- Şehriban Gülez

14- İbrahim Halil Özer

15- Fidan Çolak

16- Remziye Teker

17- Birsen Uncu

18- Nihal Kasar

19- Esra Ağgül

20- Mehmet Ayik

21- Ayşe İliter

22- Zeliha Koçak

23- Sevgi Arslan

24- Fatma Akdoğan

25- İslim Acar

26- Derin Yılmaz

27- Sultan Kartal

28- Hadice Yılmaz

29- Fatma Atik

30- Nisa Demirdaş

31- Hanım Bilir

32- Çiğdem Koğa

33- Zühal Karatekin

34- Esra Kara

35- Hacer Çakmak

36- Feride Kaplan

37- Derya Tepe

38- Serap Karayel

39- Emine Katan

40- Hasibe Altun

41- Hüseyin Sertbaş

42- Perihan Taşkaynatan

43- Yağmur Ersönmez Gülen

44- Enise Ekici

45- Sema Bakır

46- Hikmet Öndoğan

47- İbrahim Halil Akbuğa

48- Güler Sonuç

49- Yüksel Aygül

50- Ali İzci

51- Tuba Çelikten

52- Mehmet Çavuş

53- Raziye Karakeçi

54- Pınar Tunç

55- Nazime Yıldırım

56- Mehmet Ali Arslan

57- Enver Çalım

58- Ömer Delice

59- Saadet Özlersu

60- Cihan Demirkaya

61- Berivan Bektaş

62- Sebahat Kaya

63- Songül Yakıcı

64- Naime Vurucu

65- Pınar Aktaş

66- Arzu Karakuş

67- Abdurrahman Güven

68- Meryem Atlı

69- Ayşegül Eyin

70- Mehmet Yaman

71- Gülüstan Gülmez

72- Gülşen Kaplan

73- Sunay Cümert

74- Hazal Kaya

75- Emel Dursun

76- Saniye Güzel

77- Arzu Karadaş

78- Hamide Kırmızı

79- Emine Çalışkan

80- Fatma Ordu

81- Esra Işıkbulanoğlu Bozkurt

82- Cihan Özkara

83- Gamze Doğan

84- Zeliha Şamcı

85- Nuri Demir

86- Selcan Temir

Kaynak : PHA