Adıyaman'da tütün üreticileri 'sahipsiziz' diyerek meydana indi

Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman'da tütün alımının durdurulmasına tepki gösteren üreticiler, Meydan Camii önünde toplanarak hükümete, muhtarlara, Ziraat Odası'na ve tütün firmalarına seslendi. Üreticiler, 'Emeğimizin karşılığını istiyoruz' diyerek mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Adıyaman'da tütün üreticileri, tütün alımlarının ertelenmesi ve fiyat politikalarına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı. 'Sahipsiziz' diyerek yetkililere seslenen üreticiler, tütünlerinin depolarda bekletilmesine ve firmaların alımları durdurmasına tepki gösterdi.

'Artık Sabrımız Tükendi'

Tütün üreticileri adına konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Adıyaman Şubesi Başkanı Ali Sekman, üreticilerin emeğinin yok sayıldığını vurgulayarak, 'Bugün burada binlerce emekçiyle birlikte sesimizi yükseltmek için toplandık. Çünkü artık sabrımız tükendi. Tütün firmaları alım durdurma kararı alarak binlerce üreticiyi mağdur etti. Bu sadece ekonomik değil, köylünün yaşam hakkına yapılan bir saldırıdır.' dedi.

'Köylünün Emeğine Sahip Çıkın'

Başkan Sekman, hükümete, Ziraat Odası'na ve ilgili kurumlara çağrıda bulunarak, 'Tütün alımını durdurma kararını derhal geri çekin, üreticiyle masaya oturun. Köylünün emeğine sahip çıkın. Biz bu mücadeleyi yalnızca tütün için değil, emeğin, üretimin ve onurlu yaşamın mücadelesi için veriyoruz.' ifadelerini kullandı.

DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Mehmet Bayır da partisinin tütün üreticilerinin yanından olduğunu vurgulayarak, 'Dem Parti olarak, tütün üreticilerimizin sorunlarını yerinde tespit ettik. Üreticinin yaşadığı sorunu Meclis'e taşıdık. Tarım ve Orman Bakanlığı'na önerge sunduk ama bir ses çıkmadı. Tüm yetkililere sesleniyoruz; bu ortak sorun için burada bulunmaları gerekiyordu' ifadelerini kullandı.

'Biz Burada Aç İken Muhtarlarımız Orada Yemek Yiyorlar'

Tütün üreticisi Hasari Bağırcı ise, üreticilerin yaşadığı mağduriyete ilişkin tepki göstererek, 'Biz burada keyfi olarak değil emeğimiz için toplandık. Muhtarlarımıza da sorunlarımızı ilettik ama şu an yanımızda değiller. Halkının yanında durmayan başta muhtarlardır. Tütün üreticileri olarak sorunlarımızı muhtarlarımıza da dile getirdik ama şu an öğle arası olduğu için Belediye Başkanı'nın huzurunda yemek yiyorlar. Biz burada aç iken muhtarlarımız orada yemek yiyorlar. Kaç defa aradık, telefonlarımıza cevap vermiyorlar. Şu an muhtarlarımız, milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız burada yoksa bunun nedeni sahipsiz olmamızdır. Halkını bu duruma getirenlere gerçekten yazıklar olsun! Eğer bir muhtar halkının yanında durmuyorsa, biz o muhtarları istemiyoruz' dedi.

'Firmalar,' Tütünününüz Pahalı' Bahanesiyle Alımı Durduruyor'

Bağırcı, firmaların nemlendirip kutuladıkları tütünleri bahane ederek alım yapmadığını belirterek, 'Biz burada yanlış bir şey için toplanmadık, halkın gözyaşlarına derman olmak için toplandık. Ben de tütün üreticisiyim. Benim de tütünüm şu an depoda bekliyor. Firma 'ben bu tütünü almıyorum' diyor. Niye almıyorsun? 'Tütünü çok ıslatmışsın, pahalı diye almıyorum' diyor. Tütün pahalı bahanesiyle alımı durduruyorlar. Çünkü Adıyaman ve Hatay dahil tütün üretilen birçok şehirde çiftçiler fiyata itiraz ettikleri için bizi alımla tehdit ettiler. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; eğer burada bir muhtarımız yanımızda durmuyorsa, bizim vergilerimizden bu muhtarların karnı doyuyorsa, tüm işlemlerimi E-devlet üzerinden yapıyorum ve muhtarları istemiyorum. Eğer bir muhtar halkının yanında durmuyorsa, ben o muhtarı istemiyorum' ifadelerini kullandı.

Bağırcı'dan Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı'na Tepki

Bağırcı, yalnızca muhtarların değil, Ziraat Odası'nın da üreticinin yanında yer almadığını dile getirerek, 'Adıyaman'da birçok Oda var. Ziraat Odası Başkanımız şu an koltuğunda oturuyor. Sorunumuzu anlattığımızda 'mücadele ediyoruz' diyorlar. 'Sayın Başkan, eğer yanımızdaysanız biz burada toplanmışız; gelin, bu halkın arasında mücadele ettiğinizi bize ispatlayın'' dedi.

Bağırcı sözlerini, üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve firmaların alım uygulamalarına dair örneklerle sürdürdü.

Meydanda toplanan üreticiler, 'Mazot pahalı, ilaç pahalı, emek ucuz olamaz', 'Yersiz bahanelerle alın terimizi yok sayamazsınız' sloganları attı.

PSAKD Adıyaman Şubesi Başkanı Ali Sekman, basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Adıyaman Tütün Üreticisinin Emeği, Geleceği ve Onuru İçin Alanlardayız! Bugün burada, Adıyaman kent meydanında, binlerce emekçiyle birlikte sesimizi yükseltmek için toplandık. Çünkü artık sabrımız tükendi, çünkü emeğimizin değersizleştirilmesine razı değiliz, çünkü bu topraklar alın teriyle yoğrulmuş, emeğin onuruyla büyümüş topraklardır!

Yıllardır Adıyaman'ın her köyünde, her tarlasında tütün üreticisi sabahın ilk ışığında yola düşer, elini toprağa uzatır, umutla emeğini işler. Ama şimdi, bir kararnameyle, bir masa başı kararıyla tütünümüzü, yani geçimimizi, kültürümüzü, geleceğimizi elimizden almak istiyorlar.

Tütün firmaları, alım durdurma kararı alarak binlerce üreticimizi mağdur etti. Köylü, borç içinde, belirsizlik içinde bırakıldı. Bu karar sadece bir ekonomik mesele değildir; bu karar köylünün yaşam hakkına, emeğine, onuruna yapılan bir saldırıdır! Biz buradan, Adıyaman'ın meydanından, bütün Türkiye'ye sesleniyoruz:

Köylü üretmezse şehir yaşayamaz!

Toprak susarsa ülke susar!

Köylünün emeğine dokunan, halkın geleceğine dokunur!

Bizler, Pir Sultan Derneği olarak, bu toprakların üreticisinin yanındayız. Adıyaman'ın, Kahta'nın, Gerger'in, Besni'nin, Tut'un, Sincik'in her bir köyünde alın teriyle yaşayan üreticinin hakkı için buradayız!

Biz, bu meydanda sadece bir ürünün değil, bir yaşam biçiminin savunusunu yapıyoruz. Bizi yok sayanlara, emeğimizi görmezden gelenlere, sesimizi duymayanlara diyoruz ki:

Bu halkın sabrı kadar gücü de vardır!

Bu topraklarda dayanışma vardır, birlik vardır, direniş vardır!

Bugün buradan hükümete, ilgili bakanlıklara ve tütün firmalarına açık çağrımızdır:

Tütün alımını durdurma kararını derhal geri çekin!

Üreticiyle masaya oturun!

Köylünün emeğine sahip çıkın, bu ülkenin üretim gücünü yok etmeyin!

Biz biliyoruz:

Birlik olursak bizi kimse yenemez!

Omuz omuza verirsek bu karanlığı yırtarız!

Dayanışma büyürse, umut da büyür!

Bugün burada, bu meydanda, binlerce üretici tek bir ağızdan haykırıyor:

'Köylü üretir, ülke büyür!'

'Emeğe sahip çık, tütüne sahip çık!'

'Yaşasın köylünün alın teri, yaşasın dayanışma!'

Biz bu sesi sadece Adıyaman'da değil, bütün Türkiye'de duyuracağız.

Kaynak : PERRE