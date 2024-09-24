24 Eylül 2024 tarihinde, işyerlerinin önünde bir araya gelen işçiler, mesai başlangıcında yaptıkları basın açıklamasıyla hükümete çağrıda bulundu.

"Adıyaman’da Yaşanan Ekonomik Zorluklar"

TÜRK-İŞ Adıyaman İl Temsilcisi, işçilerin artan hayat pahalılığı karşısında nasıl zorlandığını dile getirirken, Adıyaman’da kiraların yüksek olması ve temel tüketim ürünlerine gelen sürekli zamlarla birlikte yaşamın her geçen gün daha da zorlaştığını vurguladı. “Pazar, market fiyatları her gün artıyor. Dün aldığımızı bugün aynı fiyata alamaz hale geldik” diyerek, enflasyonun işçilerin alım gücünü büyük ölçüde düşürdüğünü ifade etti.

"Ücret Adaletsizliği ve Vergi Yükü"

TÜRK-İŞ, kamu işyerlerindeki ücret dengesizliğinin ve adaletsiz vergi sistemi nedeniyle işçilerin ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirtti. İşçilerin maaşlarının yüksek vergi dilimleriyle eridiği, buna rağmen işverenlerin milli gelirden aldığı payın artmaya devam ettiği ifade edildi. İşçilerin, gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesini talep ettiği basın açıklamasında, düşük gelirli işçilerden az vergi alınması gerektiği vurgulandı. “İşçiler 12 ay çalışıyor, ancak maaşlarının 2,5 aylığını vergi olarak ödemek zorunda kalıyorlar” denilerek, vergi yükünün hafifletilmesi gerektiği belirtildi.

"Toplumsal Huzur Tehlikede"

Açıklamada, ekonomik adaletsizliklerin toplumsal huzuru tehdit ettiği ifade edildi. Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı, emekli maaşlarının yetersiz olduğu bir toplumda sosyal barışın sağlanamayacağı belirtildi. “Bu koşullarda toplumsal huzurun korunması mümkün değildir. Ekonomik krizin bedelini işçiler ödemeyecek. Bu talepler dikkate alınmazsa eylemler büyüyerek devam edecek” şeklinde konuşan TÜRK-İŞ temsilcisi, hükümeti acilen adım atmaya davet etti.

"Geniş Kapsamlı Talepler"

Basın açıklamasında ayrıca, emeklilikte yaşanan adaletsizlikler, kıdem tazminatında ortaya çıkan mağduriyetler ve taşeron işçilerin kadroya alınması gibi geniş kapsamlı talepler dile getirildi. Özellikle kamu kurumlarında çalışan işçilerin toplu iş sözleşmelerindeki dengesizliklere ve kıdem tazminatı tavan uygulamasının işçilerin hak kaybına neden olduğuna dikkat çekildi. TÜRK-İŞ, kıdem tazminatının brüt asgari ücretin 7,5 katı olması gerektiğini savunarak, bu konuda acil düzenlemeler yapılmasını istedi.

"Miting Hazırlıkları"

TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, 1 Ekim 2024 tarihinde tekrar toplanacak ve Ankara’da gerçekleştirilecek büyük mitingin tarihini belirleyecek. Adıyaman’daki işçiler de bu mitinge katılmaya hazırlanıyor. TÜRK-İŞ, işçilerin taleplerinin dikkate alınmadığı takdirde eylemlerini genişleterek devam ettireceklerini belirtti.

Kaynak : PHA