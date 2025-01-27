Olay, 15 Ocak günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Elektrik kesintisi şikayetleri üzerine yapılan incelemede, AKEDAŞ’a ait bir adet elektrik trafosu ve trafoya bağlı yaklaşık 30 metre uzunluğundaki kablonun çalındığı tespit edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili başlattıkları soruşturmada bölgedeki tanık ifadeleri ve yapılan detaylı incelemeler neticesinde önemli bir ilerleme kaydetti. 26 Ocak 2025 günü gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, aynı gün bir başka evden hırsızlık suçundan yakalanan iki şüphelinin trafo hırsızlığını da gerçekleştirdikleri belirlendi.

Şüpheliler Gözaltında

Hırsızlıkla bağlantıları tespit edilen iki şüpheli, gerekli işlemlerin yapılması için gözaltına alındı. Soruşturma, adli makamlarca detaylandırılarak devam ediyor.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçilmesi adına bölgede alınan güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti. AKEDAŞ yetkilileri de olayın elektrik altyapısına ve bölgedeki vatandaşların yaşam standartlarına zarar verdiğini vurgulayarak, kamuoyunun bu tür durumlarda dikkatli olmasını ve şüpheli durumları hemen bildirmesini istedi.

Kaynak : PHA