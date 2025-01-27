AKEM’de Deprem Sonrası Eğitim Desteği

Deprem sonrasında eğitim süreçlerinde aksaklık yaşayan öğrenciler, AKEM’de sağlanan birebir ders imkanı ve etüt merkezlerinden yararlanıyor. Öğrencilere internet erişimi, birebir rehberlik ve soru çözüm desteği gibi olanaklar sunulan merkez, aynı zamanda sosyal alanları ve ikramlarıyla da öğrencilerin rahat bir çalışma ortamı bulmasını sağlıyor.

Öğrencilerin Görüşleri

Derya Küçükboğa:

“Burası çok güzel bir yer, çok iyi düşünülmüş. Öğrencilerin faydalanabileceği interneti olan güzel bir ortam. Ancak bu tür yerlerin sayısının artması gerekiyor. Pek çok öğrenci uzak yerlerden geliyor. Bu tür merkezlerin daha fazla olması, bizim için çok daha yararlı olur.”

Berfin Koçar:

“Depremden bu yana ders çalışabileceğimiz bir yer yoktu. Burada bize bir çalışma ortamı sağlandı, hocalarımızdan birebir ders alıyoruz, soru çözüyoruz ve çözemediğimiz soruları hocalarımıza götürebiliyoruz. Ayrıca çorba ve çikolata ikramları gibi destekler de oluyor. Bu hizmetler bizim için çok değerli.”

Fadime İlhan:

“Depremden önce ders çalıştığımız birkaç yer vardı, ancak bu yerler yıkıldı. AKEM’in açılması bizim için yeni bir umut oldu. Burada internet, hocalarımız ve ders çalışma alanlarımız var. Etüt merkezlerimiz konforlu, sosyal alanlarımız mevcut. Her gün 300-400 öğrenci buraya geliyor ve hocalarımızla birebir ilgileniliyor. Desteklerinden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ederiz.”

Kaynak : PHA