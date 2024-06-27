Olay, Mimar Sinan Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde saat 11.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, iki araç sürücüsü trafikte yol verme meselesi nedeniyle önce sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırarak duruma müdahale etti. Kavga eden sürücüler, olay yerinde yapılan alkol testinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak : PHA