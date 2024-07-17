Alınan bilgiye göre kaza, Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 40'ncı kilometresinde meydana geldi.

Gölbaşı yönünden Adıyaman istikametine ile İlerleyen Gökhan Kaya idaresindeki 06 BTK 480 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ümit Tezcan idaresindeki 02 FY 896 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Gökhan Kaya ve otomobilde bulunan Hüseyin Asmakaya, Uğur Bayrak ve Zeynel Taşar ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, AFAD ve sağlık görevlileri tarafından yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkartarak ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan otomobil sürücüsü Gökhan Kaya (34), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Gökhan Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak : PHA