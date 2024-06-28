Alınan bilgilere göre olay, gece geç saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.

Atatürk Bulvarı üzerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, geldikleri tekel bayiye ateş açarak kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda çok sayıda kurşun isabet etti. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından boş kovanlar muhafaza altına alındı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.



Kaynak : PHA