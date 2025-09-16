Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman’daki işsizliğe çözüm üretmek, istihdama ilave değerler kazandırmak amacıyla İl Özel İdaresi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından OSB’de 12 adet 500 m2’lik atölyelerden oluşacak Tekstil Kent projesinin son durumu ve geldiği aşama hakkında Vali Yardımcısı/ İl Özel İdare Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş’tan bilgiler aldı.

Adıyaman Valisi Varol yaptığı açıklamada, “Adıyaman’da güvenli, kaliteli ve modern bir yatırım ortamı oluşturularak kentimizde istihdamı arttırıp ekonomiyi canlandıracak Tekstil Kent projesinin hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA