İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından son iki haftadır 74 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarının detaylarını paylaştı.

Aralarında İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Şanlıurfa gibi 74 ilde gerçekleştirildiğini operasyonlarda şüphelilerin sigorta, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı temalarıyla dolandırıcılık yaptığı, yasa dışı bahis oynattığı, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdığı ve mobil bankacılık hesaplarına erişim sağladığı tespit edildi.

Operasyonlarda 1 ton 183 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, bin 811 şüphelinin yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, 2 bin 705 ekip, 6 bin 760 personel, 21 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeğinin görev aldığını belirtti.

“Gençlerimizi koruma mücadelesi veriyoruz. Zehir tacirlerine en ağır bedeli ödetiyoruz” diyen Bakan Yerlikaya, valileri, savcılıkları, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nı, il emniyet müdürlerini ve polisleri tebrik ederek, siber suçlara karşı en güçlü kalkanın farkındalık olduğunu belirterek, şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesini istedi.